В Сочи экс-судье вменили махинации с землёй, ущерб от которых - 5 миллионов

В Сочи арестован бывший судья Валерий Слука. Ему вменяют махинации с землёй.

Один из эпизодов уголовного дела в отношении бывшего судьи районного суда Сочи Валерия Слуки о превышении должностных полномочий и заведомо неправосудных решениях связан с неправомерным изъятием из муниципальной собственности земли почти на 5 млн руб., сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Слуке избрали меру пресечения в виде ареста, говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.