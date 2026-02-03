В Кодинске семиклассница с ножом напала на учителя и ранила одноклассницу

В школе №4 Кодинска (Красноярский край) школьница с ножом напала на учителя, а потом ранила одну из одноклассниц.

"По предварительной информации, одна из учениц 7 класса попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники. Позднее несовершеннолетняя нанесла ранение одной из школьниц. Пострадавшей была оказана квалифицированная медицинская помощь, после чего она была отпущена", - говорится в сообщении краевого полицейского главка.

В полиции добавили, что нападавшую задержали, с ней и ее сотрудницей работают силовики.

Сегодня же в Уфе ученик 9 класса гимназии №16 пришел в школу с пневматическим пластиковым автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя истории и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Учитель получил ранение в щеку. Подростка задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Перед нападением юноша жаловался в соцсетях на учителей и одноклассников. Сейчас проверяется и версия о буллинге в школе.