В ДТП с двумя маршрутками в Прикамье пострадали шесть человек

В ДТП с двумя маршрутками пострадали шесть человек. Об этом в соцсетях сообщил глава Лысьвенского муниципального округа Александр Пермяков, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, все произошло на перекрестке Сушина - Тракторная. Среди пострадавших - тринадцатилетний ребенок и водители автобусов. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу, им оказывается помощь.

Мэр призвал водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД, следить за техническим состоянием автотранспорта, особенно, в сложных зимних погодных условиях. В ответ горожане пожаловались на несвоевременную очистку дорог.

Пермяков с такой оценкой не согласился и заявил, что "дорога в нормативном состоянии, заужения нет - снег вывезен, колейности нет". Напомним, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).