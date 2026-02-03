В Нижнем Тагиле перевозчик пытался взыскать с водителя 200 тысяч за разбитый в ходе ремонта автобус

03 Февраля 2026
Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле перевозчик пытался взыскать с водителя 200 тысяч за разбитый в ходе ремонта автобус

Компания "Автоплюс-НТ" в Нижнем Тагиле попыталась взыскать со своего водителя более 170 тыс. рублей за повреждение автобуса во время ремонта. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Инцидент произошел, когда водитель с 30-летним стажем осматривал автобус НЕФАЗ. Из-за того, что гараж был затоплен на 20 см, работнику пришлось загнать транспорт на эстакаду, подложив под колеса противооткатные упоры - только так можно было добраться до тормозных механизмов и отрегулировать их. Несмотря на это автобус все же сорвался и влетел в ворота, из-за чего была повреждена передняя часть.

По оценке эксперта, повреждение оценивалось в 202 тыс. рублей. С зарплаты водителя удержали средний месячный заработок - порядка 30 тыс. рублей. Остальные 172,5 тыс. рублей работодатель решил с сотрудника взыскать, сославшись на договор о полной материальной ответственности.

Однако, Ленинский районный суд не нашел в случившемся вины водителя - он сделал все, что от него требовалось. А вот сам работодатель не создал безопасные условия труда. Более того, договор о материальной ответственности не может в этом случае считаться действительным, так как должность водителя не входит в утвержденный Минтрудом перечень, для которого возможно заключение подобных соглашений. Сам же водитель может нести ответственность только в пределах своего среднего заработка, который со стороны руководства и так уже был удержан.

Суд отказал "Автоплюс-НТ" в иске к своему сотруднику.

Теги: Нижний Тагил, автобус, водитель, перевозчик, ремонт


