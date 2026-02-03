В Нижнем Тагиле перевозчик пытался взыскать с водителя 200 тысяч за разбитый в ходе ремонта автобус

Компания "Автоплюс-НТ" в Нижнем Тагиле попыталась взыскать со своего водителя более 170 тыс. рублей за повреждение автобуса во время ремонта. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Инцидент произошел, когда водитель с 30-летним стажем осматривал автобус НЕФАЗ. Из-за того, что гараж был затоплен на 20 см, работнику пришлось загнать транспорт на эстакаду, подложив под колеса противооткатные упоры - только так можно было добраться до тормозных механизмов и отрегулировать их. Несмотря на это автобус все же сорвался и влетел в ворота, из-за чего была повреждена передняя часть.

По оценке эксперта, повреждение оценивалось в 202 тыс. рублей. С зарплаты водителя удержали средний месячный заработок - порядка 30 тыс. рублей. Остальные 172,5 тыс. рублей работодатель решил с сотрудника взыскать, сославшись на договор о полной материальной ответственности.

Однако, Ленинский районный суд не нашел в случившемся вины водителя - он сделал все, что от него требовалось. А вот сам работодатель не создал безопасные условия труда. Более того, договор о материальной ответственности не может в этом случае считаться действительным, так как должность водителя не входит в утвержденный Минтрудом перечень, для которого возможно заключение подобных соглашений. Сам же водитель может нести ответственность только в пределах своего среднего заработка, который со стороны руководства и так уже был удержан.

Суд отказал "Автоплюс-НТ" в иске к своему сотруднику.

