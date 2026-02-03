В Пермском крае столкнулись два маршрутных автобуса

В Пермском крае следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух маршрутных автобусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). 3 февраля 2026 года в дневное время на ул. Сушина города Лысьва произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов ГАЗ, в результате которого несколько человек получили травмы.

Следователем СК России проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначено проведение необходимых судебных экспертиз. Следствием будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за контроль и соблюдение требований безопасности при предоставлении транспортных услуг.

Расследование уголовного дела продолжается.