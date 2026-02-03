03 Февраля 2026
Экономика В России
Фото: t.me/tinkoffbank / официальный Telegram-канал банка Тинькофф

"Т-Технологии" хотят полностью купить банк "Точка"

Компания "Т-Технологии", управляющая Т-Банком, планирует консолидировать до 100% акций АО "Точка", которое, в свою очередь, управляет банком "Точка" (входит в топ-30 крупнейших российских банков). При этом в "Т-Технологиях" уверяют, что "Точка" не будет поглощена и сохранит самостоятельность.

Если "Т-Технологии" все же приобретут все акции "Точки", совместная клиентская база двух банковских организаций составит почти 1,5 млн активных клиентов-предпринимателей.  

Чтобы реализовать этот план "Т-Технологии" собираются провести допэмиссию акций по закрытой подписке, цена допэмиссии будет выше рыночной.

Сообщается, что доля "Интерроса" в "Т-Технологиях" в результате сделки не превысит 50%. В "Точке" сообщили, что ждут финальное решение от акционеров "Т-Технологий" летом 2026 года.

Сейчас 64% АО "Точка" (компания стала "преемником" екатеринбургского Банк24.Ру, у которого в 2014 году ЦБ отозвал лицензию) принадлежит МКООО "Каталитик Пипл". Это совместное предприятие, в котором 50,01% принадлежит "Т-Технологиям", а 49,99% — компании "Интеррос" Владимира Потанина. При этом в "Т-Технологиях" у "Интерроса" тоже есть крупная доля – 41,4% акций. 25% акций принадлежит группе VK. В 2024 году компания приобрела эту долю за 11,6 млрд рублей. 11% акций владеет компания 1С. Она вошла в число инвесторов в 2024 году. Операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров. Ни один из акционеров не имеет контрольного пакета.

