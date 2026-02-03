В России банки заработали в 2025-ом 3,5 триллиона

Центробанк составил обзор "О развитии банковского сектора в декабре 2025 г.". В нём опубликованы данные о заработке банков в ушедшем году.

Чистая прибыль банковского сектора в декабре 2025 г. уменьшилась на 55%, до 176 млрд руб. (относительно ноября 2025 г., когда показатель составил 394 млрд руб.). При этом за весь 2025 г. банки заработали 3,5 трлн руб., что немного ниже показателя 2024 г. (3,8 трлн руб.). Причина снижения – рост стоимости риска по кредитам, говорится в документе.

В начале 2026 г. стало известно, что стоимость золотых резервов Центробанка России с февраля 2022 г. увеличилась на $216 млрд. Такая прибыль за счёт роста цен на драгметалл сопоставима с объемом резервов Банка России, замороженных в Европе из-за начала спецоперации – €210 млрд ($244 млрд).