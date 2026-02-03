03 Февраля 2026
Образование В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Не знают физики. СПГУ отказывается от учета баллов абитуриентов по русскому языку

Санкт-Петербургский горный университет имени императрицы Екатерины Великой не будет учитывать при поступлении баллы ЕГЭ по русскому языку. Такое решение приняло руководство вуза, который входит в число пилотных по переходу на новую модель высшего образования с 2022 года.
В этом году для поступления в вуз будет необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, набрав не менее 45 баллов, потому что русский язык входит в число обязательных ЕГЭ. Но вот сами баллы за русский язык учитываться не будут. Приниматься во внимание будут только баллы по профильным предметам: математике, физике, химии, информатике и др. Вероятно, такое решение принято не от хорошей жизни. Недавно ректор СПГУ Владимир Литвиненко сообщил, что внутреннее тестирование остаточных знаний у поступивших показало удручающие результаты: до 70% поступивших с высоким баллом по физике вообще не посещали занятия по этому предмету в школе! Фактически они были натренированы на сдачу ЕГЭ репетиторами, но не знают физики. С химией ситуация еще хуже. При этом СПГУ входит в число весьма престижных технических вузов страны. К слову, это старейший технический вуз России.

В результате в этот технический вуз приходят абитуриенты, которые изначально практически не имеют возможности стать хорошим инженерами: у них просто нет достаточных знаний, отмечает ректор. Кто же будет на выходе? Видимо, вуз и решил пойти на радикальные меры и учитывать только баллы по техническим предметам. Но от самих ЕГЭ уйти невозможно, как нельзя и повысить уровень выпускников школ. Можно лишь пытаться отобрать лучших. В целом скольным образованием в стране беда, признает Литвиненко. Уровень выпускников школ очень низкий.

Еще несколько лет назад Всероссийский съезд учителей физики призвал не учитывать баллы по русскому языку на инженерных направлениях по той же причине: абитуриенты их нормально не знают, а учет русского языка эту тенденцию еще больше усиливает, поскольку, набрав мало баллов, например, по физике, можно перекрыть недобор русским языком. Учителя считают, что достаточно просто сдачи ЕГЭ по русскому. Но власти не поддержали эту идею. В прошлом году ее озвучили снова.

Огромная нехватка в школах учителей физики, химии и других технических предметов вынуждает идти на такие радикальные меры, как в СПГУ. Но в масштабах страны такое решение выглядит крайне маловероятным.

Теги: русский язык, ЕГЭ, абитуриенты, физика


