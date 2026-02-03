03 Февраля 2026
Происшествия Республика Башкортостан
Фото: Накануне.RU

Губернатор: У напавшего на гимназию в Уфе был с собой нож, однако парня никто не остановил

Глава Башкортостана Радий Хабиров высказался о нападении на гимназию №16 Уфы.

"Важно разобраться, почему парень совершил этот поступок. Автомат, который мальчик принес в школу, – пластиковый, игрушечный. Металлодетектор "увидеть" его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой. Почему подростка никто не остановил? Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим тоже будем разбираться отдельно", - написал губернатор в своём telegram-канале.

По предварительной информации МВД Башкортостана, один из учеников девятого класса прошёл на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя, трёх одноклассников и взорвал петарду. Вскоре его задержали.

Теги: Радий Хабиров, Уфа, гимназия №16


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.02.2026 10:40 Мск Стрельба у гимназии Уфы привела к "уголовкам", в том числе о халатности
Ранее 03.02.2026 10:07 Мск МВД: В Уфе гимназист выстрелил в учителя из пневматического автомата и взорвал петарду
Ранее 03.02.2026 09:45 Мск Власти: Пострадавших в атаке на школу в Уфе нет
Ранее 03.02.2026 09:27 Мск Подросток атаковал школу в Уфе

