Губернатор: У напавшего на гимназию в Уфе был с собой нож, однако парня никто не остановил

Глава Башкортостана Радий Хабиров высказался о нападении на гимназию №16 Уфы.

"Важно разобраться, почему парень совершил этот поступок. Автомат, который мальчик принес в школу, – пластиковый, игрушечный. Металлодетектор "увидеть" его не может. Однако он среагировал на нож, который также был у него с собой. Почему подростка никто не остановил? Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое, на это никто не обращает внимания. С этим тоже будем разбираться отдельно", - написал губернатор в своём telegram-канале.

По предварительной информации МВД Башкортостана, один из учеников девятого класса прошёл на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя, трёх одноклассников и взорвал петарду. Вскоре его задержали.