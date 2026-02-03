Некомплект сотрудников в полиции Екатеринбурга за год вырос на 5%

В гарнизоне полиции Екатеринбурга увеличился некомплект сотрудников. Об этом на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Екатеринбургской городской думы заявил руководитель городского управления МВД Виктор Позняк.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы, Позняк рассказал, что по итогам 2025 года некомплект в гарнизоне Екатеринбурга составил 35,5%, а по сравнению с 2024 годом он увеличился на 5%. Депутат Антон Швалев поинтересовался причинами оттока кадров. В ответ Виктор Позняк пояснил, что среди основных причин – уровень заработной платы. По его словам, дополнительное стимулирование сотрудников осуществляется из бюджета региона. Доплату получают подразделения, ответственные за охрану общественного порядка.

Вместе с тем на заседании было отмечено, что уровень преступности в Екатеринбурге по итогам года снизился. Так, за 2025 год количество преступлений в столице Урала сократилось на 7,2%, а с 2020 года – и вовсе на 24%. По итогам прошлого года город оказался одним из самых безопасных областных центров в УрФО.

Ранее сообщалось, что в России стремительно растет дефицит кадров в полиции. Как полагает глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин, скоро "МВД можно будет закрывать".