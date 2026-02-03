В Перми медбрата подозревают в изнасиловании пациентки наркологии

В Перми медбрата подозревают в изнасиловании пациентки наркологии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ведомство проводит проверку.

Сообщается, что 1 января 2026 года девушка была доставлена в отделение неотложной помощи одного из медицинских учреждений, расположенных в Индустриальном районе Перми. Со слов девушки, в период нахождения в диспансере в отношении нее было совершено преступление против половой свободы.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошен заявитель и медицинский персонал, изъяты объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебные экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.