В Перми медбрата подозревают в изнасиловании пациентки наркологии
В Перми медбрата подозревают в изнасиловании пациентки наркологии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.
Ведомство проводит проверку.
Сообщается, что 1 января 2026 года девушка была доставлена в отделение неотложной помощи одного из медицинских учреждений, расположенных в Индустриальном районе Перми. Со слов девушки, в период нахождения в диспансере в отношении нее было совершено преступление против половой свободы.
Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошен заявитель и медицинский персонал, изъяты объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебные экспертизы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.