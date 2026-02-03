Конец "энергетического перемирия". ВС РФ нанесли мощный удар по энергетике Украины

После недельного так называемого "энергетического перемирия" в ночь на 3 февраля ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины в разных областях, в том числе в Киеве. Повреждения получили многие ТЭЦ и подстанции, в городах пропали свет и отопление.

Предварительно, были поражены восемь ТЭЦ, отмечает экс-депутат Рады Олег Царев. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что без отопления остались почти все жители Дарницкого и Днепровского районов города, более тысячи многоэтажек без отопления в сильные морозы. Как заявила энергетическая компания ДТЭК, некоторые теплоэлектростанции были сильно повреждены. А глава Харькова Игорь Терехов признал, что из-за ударов власти города будут вынуждены принять "трудные решения" - слить теплоноситель из 820 многоквартирных домов, несмотря на 20-градусный мороз, чтобы трубы не лопнули. Другого выхода нет. Вновь подать отопление удастся только после морозов, если вообще удастся.

В целом удар был одним из самых мощных за последние месяцы, считают эксперты. Были задействованы различные типы вооружений, что указывает на комплексный и продуманный характер удара.

Блогер Юрий Подоляка пишет, что Зеленский думал, что он сорвал переговоры 1 февраля в ОАЭ без последствий, выторговав себе "энергетическое перемирие" и затянув снова старую песню. И Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин "увидел эту примитивную на самом деле хитрож******" и решил, что одним добрым словом их не убедить. И США нечего предъявить России. Москва обещала не бить до 1 февраля и свое слово сдержала. Президент США Дональд Трамп сам признал, что обещание было дано на одну неделю. Она прошла. И винить Киев может только себя. А последствия этого удара для энергосистемы Украины очень серьезные.

Координатор николаевского русского подполья Сергей Лебедев пишет, что виден комплексный подход: под масштабный удар попали не только энергетика, но и логистика, склады, промышленные базы и тренировочные центры. Главная цель — максимально подорвать возможности киевского режима поддерживать боеспособность и одновременно показать сторонним наблюдателям, что Россия способна быстро концентрировать ударный потенциал.

Блогер Юрий Котенок отмечает, что на Украине думали, что с переносом встречи в Абу-Даби действие "энергетического перемирия" будет автоматически продлено, но они ошиблись. Россия не стала играть в эту игру.