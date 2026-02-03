В Кировской области по поручению Александра Соколова создадут Молодежный центр карьеры

03 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

В Кировской области по поручению Александра Соколова создадут Молодежный центр карьеры

"Мы должны обеспечить молодым людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни", — заявил на еженедельном оперативном совещании губернатор Кировской области Александр Соколов, подчеркнув, что молодежь - это главный ресурс развития региона и страны.

В Кировской области в соответствии с поручением Президента сформирован Совет по кадровой молодежной политике под руководством главы региона Александра Соколова. Осуществлять координацию работы Совета будет советник губернатора по кадровым вопросам Михаил Курашин.

Также Александр Соколов дал поручение региональному правительству к 1 июля 2026 года создать Молодёжный центр карьеры, задачей которого будет сопровождение молодых кировчан от от школы до трудоустройства. Центру предстоит выстроить систему помощи ребятам в определении профессионального пути, обеспечивать маршрутизацию молодых людей вплоть до конкретного рабочего места. 

"Молодежный центр карьеры объединит в своей инфраструктуре центр опережающей профессиональной подготовки, многофункциональные центры (в части развития направления «Бережливый регион»), Движение Первых, «Мой бизнес», региональный кадровый центр. Ключевая аудитория – это молодежь от 14 до 23 лет – те, кто находится на старте карьеры, выбирает профессию, первое рабочее место или желает сменить карьерный трек", — пояснил Александр Соколов.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Кроме того представительство молодежного кадрового центра будет функционировать в каждом муниципалитете региона, в рамках которого будут объединены молодёжные пространства «Отличное место», Кванториумы, IT-кубы и кадровые центры. Уже к маю 2026 года в муниципальных образованиях Кировской области создадут кадровые советы с участием представителей рабочих групп межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.

Студенты в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

Губернатор на оперативном совещании напомнил, что с 1 марта по 30 апреля на электронной платформе пройдет Всероссийский опрос работодателей. В 2025 году в нем приняли участие 5,5 тысяч работодателей Кировской области.

"Этот охват нужно увеличивать. Этой работой займутся муниципальные кадровые советы для правильного прогнозирования. Нам нужен долгосрочный прогноз на 7 лет для подготовки системы профессионального образования к будущим требованиям рынка труда", — подчеркнул Александр Соколов.

Также глава Кировской области поставил задачу в каждом муниципалитете области будут разработать муниципальную кадровую программу на основе типовой, которая утверждена решением Совета при Губернаторе.

Теги: кадровые программы, александр соколов, молодежный центр, трудоустройство молодежи


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети