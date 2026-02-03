В Кировской области по поручению Александра Соколова создадут Молодежный центр карьеры

"Мы должны обеспечить молодым людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни", — заявил на еженедельном оперативном совещании губернатор Кировской области Александр Соколов, подчеркнув, что молодежь - это главный ресурс развития региона и страны.

В Кировской области в соответствии с поручением Президента сформирован Совет по кадровой молодежной политике под руководством главы региона Александра Соколова. Осуществлять координацию работы Совета будет советник губернатора по кадровым вопросам Михаил Курашин.

Также Александр Соколов дал поручение региональному правительству к 1 июля 2026 года создать Молодёжный центр карьеры, задачей которого будет сопровождение молодых кировчан от от школы до трудоустройства. Центру предстоит выстроить систему помощи ребятам в определении профессионального пути, обеспечивать маршрутизацию молодых людей вплоть до конкретного рабочего места.



"Молодежный центр карьеры объединит в своей инфраструктуре центр опережающей профессиональной подготовки, многофункциональные центры (в части развития направления «Бережливый регион»), Движение Первых, «Мой бизнес», региональный кадровый центр. Ключевая аудитория – это молодежь от 14 до 23 лет – те, кто находится на старте карьеры, выбирает профессию, первое рабочее место или желает сменить карьерный трек", — пояснил Александр Соколов.

Кроме того представительство молодежного кадрового центра будет функционировать в каждом муниципалитете региона, в рамках которого будут объединены молодёжные пространства «Отличное место», Кванториумы, IT-кубы и кадровые центры. Уже к маю 2026 года в муниципальных образованиях Кировской области создадут кадровые советы с участием представителей рабочих групп межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости.

Губернатор на оперативном совещании напомнил, что с 1 марта по 30 апреля на электронной платформе пройдет Всероссийский опрос работодателей. В 2025 году в нем приняли участие 5,5 тысяч работодателей Кировской области.



"Этот охват нужно увеличивать. Этой работой займутся муниципальные кадровые советы для правильного прогнозирования. Нам нужен долгосрочный прогноз на 7 лет для подготовки системы профессионального образования к будущим требованиям рынка труда", — подчеркнул Александр Соколов.



Также глава Кировской области поставил задачу в каждом муниципалитете области будут разработать муниципальную кадровую программу на основе типовой, которая утверждена решением Совета при Губернаторе.