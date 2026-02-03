После крушения самолёта в Оренбуржье Росавиация проверит все свои Diamond DA-40

Глава Росавиации Дмитрий Ядров посетил место падения самолёта Diamond DA-40 в Оренбуржье. В результате визита принято решение об остановке эксплуатации всех самолётов такой марки в учебных заведениях Росавиации для внепланового технического аудита парка.

Родственникам каждого из погибших через страховую компанию выплатят по ₽1 млн. Расследованием крушения занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Цель расследования – установление обстоятельств и причин крушения самолёта, профилактика подобных событий в будущем, сообщает Росавиация.

По версии следствия, утром 2 февраля учебный легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку вблизи посёлка Джанаталап. Борт выполнял учебный полет. После набора высоты он начал резко снижаться и упал на поле. Самолёт серьёзно пострадал. Летевшие в нём пилот-инструктор и два курсанта университета гражданской авиации умерли от травм.