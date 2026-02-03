NYT: Иран готов свернуть свою ядерную программу ради США

Власти Ирана готовы пойти на уступки США и свернуть свою ядерную программу.

О якобы готовности руководства Ирана принять такое решение пишет The New York Times (NYT). Издание ссылается на различных чиновников, уточняя, что такое развитие событий было бы крупной уступкой.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. В ответ глава иранского МИД предупредил Трампа о жёстком ответе Тегерана в случае ударов США.