Возможность оспорить результаты приватизации ограничат десятью годами - законопроект

Министерство экономического развития России подготовило законопроект, который ограничивает десятью годами срок исков по отмене сделок по приватизации, передают "Ведомости". Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс, но не в закон о приватизации.

В Минэкономразвития сообщили, что документ уже одобрили Минфин и Минюст, сейчас он вынесен на рассмотрение правительства. В Госдуме сообщили, что поправки направлены для получения отзывов в Генпрокуратуру и Верховный суд. Также их намерен рассмотреть Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что поддерживают поправки.