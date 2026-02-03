В России предотвращён подрыв объекта энергетической инфраструктуры

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Московской области. В Москве задержан его предполагаемый исполнитель – иностранец 1996 г.р.

Злоумышленник во время переписки в Telegram завербован представителем запрещённой в России украинской террористической организации. По его указанию молодой мужчина прибыл в РФ. Целью был подрыв объекта энергетической инфраструктуры Московской области. Потом подрывник должен был уехать на Украину для участия в боевых действиях против армии России.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное приобретение и ношение взрывных устройств", "Приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемый признался в подготовке диверсии по заданию террористической организации Украины. Изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия с 5 кг взрывчатки, а также телефон, содержащий его переписку с куратором, сообщает центр общественных связей ФСБ.