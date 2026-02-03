МИД: Россия будет готова к внедрению США "Золотого купола" в Гренландии

Если США начнут внедрять в районе Гренландии свою концепцию "Золотой купол", российские специалисты к этому будут готовы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Это будет уже ситуация, потребующая военно-технических компенсирующих мер, и наши специалисты будут к этому вполне готовы, здесь в этом нет и не может быть никаких сомнений", - цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, все, что сейчас происходит вокруг этого острова, продиктовано стремлением США установить гегемонию в регионе.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп предложил на Всемирном форуме в Давосе проект рамочного соглашения, который фактически превратит Гренландию в большую военную базу США. Трамп утверждает, что полный доступ нужен для создания системы защиты ПРО, потому что именно через Гренландию проходят траектории запуска вражеских ракет. Рамочное соглашение, в частности, предполагает, что в Гренландии будет развернута часть будущей американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", первое испытание которой назначено на 2028 год.