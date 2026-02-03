Производство запчастей для железнодорожной техники создадут в Ялуторовском округе

Производство запчастей для железнодорожной техники создадут в Ялуторовском округе. "Транссибирская компания" получила поддержку Инвестиционного агентства Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На новом предприятии планируется выпускать путевое оборудование, комплектующие для локомотивов и подвижного состава. Выделенные средства будут направлены также на оснащение и аттестацию собственной лаборатории для контроля качества выпускаемой продукции.

Полная реализация проекта и выход на запланированные мощности намечены на конец 2026 года.

"Создание нового производства будет способствовать развитию промышленной инфраструктуры округа и импортозамещению в критически важной для региона транспортной отрасли", - подчеркнули в Инвестагентстве региона.