МВД: В Уфе гимназист выстрелил в учителя из пневматического автомата и взорвал петарду

В МВД Башкортостана высказались о нападении на гимназию №16 Уфы.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 11.00. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Башкортостана генерал-майор полиции Александр Воронежский.

По предварительной информации, один из учеников девятого класса прошёл на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя, трёх одноклассников и взорвал петарду. Вскоре его задержали. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить, сообщает министерство в своём telegram-канале.

Baza уточняет, что в своих соцсетях нападавший неоднократно высказывался негативно о педагоге, которого в итоге решил атаковать, хотя преподаватель к нему относился нормально. Это сам парень часто прогуливал уроки.