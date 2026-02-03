Предан суду водитель такси, устроивший смертельное ДТП в Тюмени

В Тюмени будут судить 42-летнего таксиста, устроившего смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УКРФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью другого человека).

В ноябре 2024 года, вечером, обвиняемый, работавший в службе такси на арендованном автомобиле Хундай Солярис вез троих пассажиров: 48-летнего мужчину, его 73-летнюю мать и их 49-летнюю знакомую на ул. Мельникайте Тюмени. На перекрестке с ул. Котовского при совершении поворота налево он не предоставил преимущество приближающимся по крайнему левому ряду автомобилю Тойота Камри и столкнулся с ним.

В результате ДТП мужчина - пассажир такси получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, его мать и знакомая скончались от полученных травм в медицинских учреждениях. Обвиняемый признал вину и частично возместил потерпевшему вред в сумме 1,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.