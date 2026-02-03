Власти: Пострадавших в атаке на школу в Уфе нет

Власти Башкирии опровергли информацию о пострадавших при нападении на гимназию, куда пришёл школьник с, предположительно, травматическим оружием.

"Пострадавших нет", - написал вице-премьер Башкортостана Урал Кильсенбаев в своём telegram-канале.

По данным различных telegram-каналов, речь идёт о гимназии №16. По версии "Базы", за день до нападения ученик якобы выложил в соцсетях песню про стрельбу в школе и предупредил о нападении. Сегодня все свои действия он, возможно, записывал на аудио и также публиковал в сеть.