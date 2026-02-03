КПРФ призвала ввести мораторий на блокировку соцсетей

Депутаты КПРФ предложили ввести мораторий на блокировку соцсетей для широкого круга пользователей. Такой законопроект они внесли в Госдуму. Он направлен на "ослабление общественного раздражения из-за ограничения цифровых прав граждан, замедления общения в мессенджерах и периодических цифровых локдаунов".

Коммунисты выражают недовольство блокировкой соцсетей и сервисов, что воспринимается людьми как ограничение их конституционных прав. Это создает иллюзию "стерильного" консенсуса, но согласие в обществе достигается через диалог и включение разных точек зрения, а не их запрет, убеждены авторы.

Они приводят данные ВЦИОМ от октября 2025 года, что 39% россиян не поддерживают блокировку популярных мессенджеров. Поддерживают только 24%.

Сейчас Роскомнадзор замедляет работу Telegram, но официальных решений или заявлений властей до сих пор нет. А недавно представитель Генеральной прокуратуры РФ в ходе рассмотрения в Тверском районном суде Москвы искового заявления о признании Meta Platforms экстремистской организацией сделал акцент на том, что надзорный орган не требует запрещения WhatsАрр, поскольку в нем не происходит размещение публикаций, а лишь осуществляется обмен сообщениями. То есть сама Генпрокуратура подчеркивает, что экстремистская организация - это Meta Platforms, а не сам сервис WhatsАрр. Но его тоже "тормозят". Это подмена понятий, считают коммунисты, и предлагают законодательно закрепить мораторий на блокировку соцсетей.