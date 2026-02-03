В Екатеринбурге осудили мать, ребенок которой выпал из кроватки и погиб

В Екатеринбурге осуждена женщина, причинившая по неосторожности смерть своему грудному ребенку. Суд не стал отправлять ее в колонию за гибель мальчика.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась Виктория Важенина. В начале августа 2025 года женщина сидела дома вместе с малолетним сыном, которому не исполнилось и года. Находясь в пьяном состоянии, мать решила уложить ребенка спать и стала раскачивать детскую кровать с ним внутри.

Как показало расследование, женщина знала, что один из бортов кроватки не закреплен в нижней части и имеет повышенную подвижность. В результате раскачивания ребенок выпал на пол через незакрепленный борт и ударился головой. Ночью он скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Сегодня, 3 февраля, Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес Важениной приговор. Женщине назначен 1 год и 10 месяцев ограничения свободы.