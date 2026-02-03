Подросток атаковал школу в Уфе
Девятиклассник напал на школу в Уфе.
По данным telegram-канала "112", ранен один человек. Нападавшего задержали.
Иных подробностей, как и информации о мотивах нападения, пока нет.
Развитие сюжета:Ранее 03.02.2026 10:07 Мск МВД: В Уфе гимназист выстрелил в учителя из пневматического автомата и взорвал петарду
