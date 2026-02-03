В России утвердили сроки оказания помощи онкологическим больным

Правительство России утвердило обновленный стандарт лечения онкологических больных.

Так, при подозрении на онкологическое заболевание онколог должен принять пациента на консультацию в течение трех рабочих дней.

Постановление кабмина также устанавливает сроки проведения инструментальных и лабораторных диагностических исследований – не более семи рабочих дней с момента назначения.

Если у пациента выявлена злокачественная форма заболевания, лечащий врач направляет его в специализированную медорганизацию. Также в течение трех дней с момента постановки диагноза за таким пациентом должны установить диспансерное наблюдение.