03 Февраля 2026
Общество Сибирский ФО В России Кемеровская область
Фото: Ю. Иванко / Mos.ru / официальный портал мэра и правительства Москвы

Матерям умерших в кузбасском роддоме младенцев назначили судмедэкспертизы

Судебно-медицинские экспертизы назначены в отношении девяти младенцев, умерших в роддоме № 1 Новокузнецка, а также их матерей. Об этом РБК сообщил адвокат главного врача медучреждения Игорь Михайлович.

Судмедэкспертиза должна установить возможные нарушения при оказании медицинской помощи роженицам и младенцам, а также определить, связаны ли они со смертью детей.

Кроме того, следствие назначило судебные химико-токсикологические экспертизы в отношении матерей и детей и судебную санитарно-эпидемиологическую экспертизу. "Химико-токсикологическая экспертиза назначается для выявления в организмах младенцев различных вредоносных веществ. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза...— для проверки соблюдения в медицинском учреждении санитарно-эпидемиологических норм и требований",— сообщил Михайлович.

Ранее сообщалось, что версия смерти девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка из-за вспышки инфекции не подтвердилась. Умершие малыши были недоношенными и с врожденными патологиями.

14 января были задержаны главврач и и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГКБ №1, где погибли младенцы. Возбуждено уголовное дело статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".

Губернатор Кузбасса Илья Середюк не согласился с версией об ошибке врачей как причине трагедии, поскольку у каждого младенца был свой лечащий врач. Он указал на халатность рожениц и отметил, что большинство из умерших малышей были недоношенными, а некоторые мамы "не наблюдались в дородовом периоде вообще". Глава региона намекнул на то, что женщины сами виноваты в рождении недоношенных малышей, поскольку могли употреблять алкоголь. Высказывания чиновника вызвали резкую негативную реакцию общественности. В Госдуме призвали отправить губернатора в отставку.

Теги: роддом, матери, экспертиза, новокузнецк


