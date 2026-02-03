Житель Тюмени получил восемь лет колонии за теракт на железной дороге

Жителя Тюмени осудили на восемь лет колонии общего режима за совершение теракта на железной дороге, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2024 года несовершеннолетний (сейчас ему исполнилось 18 лет) в составе группы по заказу неустановленного лица, действующего в интересах Украины, поджег релейный шкаф на перегоне "Войновка – Тюмень" Свердловской железной дороги.

За преступление подросток получил вознаграждение в криптовалюте - 47 тыс. рублей. Эта сумма была взыскана в доход государства.

Уголовные дела в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.