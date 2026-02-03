03 Февраля 2026
Армия и ВПК В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

На Украине усложнили бронирование и усиливают мобилизацию

На Украине с 1 февраля изменили порядок бронирования военнообязанных. Если ранее оно осуществлялось в течение нескольких часов, то теперь потребуется до трех суток, в течение которых военнообязанный юридически не имеет брони.

Как сообщил изданию "Страна" руководитель одного из предприятий в Киевской области, военкомы имеют полные списки тех, чье бронирование истекает, и специально охотятся на них, зная, где они работают или живут. За этот срок их наверняка можно подкараулить и отправить воевать. В частности, на этом предприятии всем военнообязанным уже выписали повестки с 16 февраля, так как бронь заканчивается 14 числа. То есть их просто не успеют забронировать.

8 декабря 2025 года украинский кабмин принял постановление об упрощенной процедуре бронирования, так как многим предприятиям требовалось переоформить статус критичности. Теперь эксперимент закончен.

На днях Зеленский впервые за четыре года вынужден был признать отлов людей на улицах. Правда, сделал это вскользь, бросив малозначащую фразу, что поставил новому министру обороны Михаилу Федорову "разобраться с вопросом бусификации". Но не сказал, что приказал ее остановить. Возможно, речь идет о том, чтобы дать военкомам еще больше полномочий для преодоления сопротивления людей, которое только усиливается. К слову, на днях он заявил, что поставил задачу Федорову решить "масштабные проблемы в сфере мобилизации".

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец признал, что преступления украинских военкомов при мобилизации стали "систематическими и широко распространенными". А депутат Рады Егор Чернев заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации".

Теги: украина, мобилизация


