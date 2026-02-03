Тело убитого в Петербурге мальчика нашли в водоеме

Тело убитого девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает Следственный комитет.

В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. С подозреваемым будут проведены следственные действия на месте происшествия, добавили в СК.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в похищении пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика 38-летний уроженец Луганской области признался в убийстве ребенка.

После задержания в компьютере Петра Жилкина нашли эротический контент с несовершеннолетними — по предварительной информации, похищенный ребенок мог шантажировать убийцу, они были знакомы друг с другом ранее, сообщал Mash.