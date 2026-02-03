В Екатеринбурге горел ангар, обрушилась кровля на площади 300 "квадратов"

В ночь на 3 февраля в Екатеринбурге произошел крупный пожар в ангаре.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 4 часов утра поступил сигнал о возгорании на улице 1-я Баритовая в уральской столице. Огнем была повреждена внутренняя отделка металлического ангара и буровая установка на гусеничном ходу. В результате пожара произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров.

В тушении были задействованы 11 единиц техники и 43 человека личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около 7 часов утра.

Причина возгорания сейчас устанавливается.