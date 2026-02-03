В России на треть выросла аудитория отечественных онлайн-кинотеатров

В России на треть выросла аудитория отечественных онлайн-кинотеатров. Теперь таких пользователей – 75 млн, из них две трети – 54 млн – оформляют платные подписки.

Количество онлайн-кинотеатров, преодолевших отметку в 1 млн подписчиков, осталось прежним – их девять. Доля первой пятерки игроков ("Кинопоиск", Okko, "Иви", Wink и Kion), в совокупности достигает 85-86%, что сопоставимо с уровнем 2024 г, но выше показателей двухлетней давности (на сколько, не уточняется), пишет РБК.

Рост прошёл на фоне того, что в июле 2025 г. в России прозвучало предложение закрыть онлайн-кинотеатры за фильмы, которые дискредитируют традиционные ценности.