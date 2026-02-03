СМИ: США встревожились из-за посадки российского Ил-76 на военном объекте Кубы

Американские официальные лица выразили обеспокоенность после посадки российского самолета Ил-76 на Кубе, сообщает Fox News.

Воздушное судно совершило посадку на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос - кубинском военном объекте, расположенном примерно в 30 милях к югу от Гаваны.

Отмечается, что тот же самолет ранее выполнял рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит развивать сотрудничество с Кубой. Она подчеркнула, что это сотрудничество не направлено против третьих сторон, не может рассматриваться как идущее в ущерб чьим-либо интересам.

До этого президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от Кубы. По закону такой шаг дает американскому лидеру полномочия по введению пошлин на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу.