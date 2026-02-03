Глава Белгородской области – о ситуации в приграничье: "Число погибших выросло в 10 раз"

За январь в приграничной части Белгородской области погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них 6 – дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной. <…> Сравнивая с 2025 годом, у нас выросло число погибших в 10 раз", - сообщил глава региона.

Он добавил, что власти намерены усилить защиту "и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности".