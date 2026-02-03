Инфантино 2 февраля выразил мнение , что бан России не дал нужного результата, нужно рассмотреть вопрос о возвращении российских команд.

"Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России прекратить *****", - написал Сибига в X, выдержку приводит Газета.Ru.

Глава МИД Украины Андрей Сибига публично оскорбил президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Поводом стала позиция европейца по возвращению России в международный футбол.



