Правительство ищет 1,2 триллиона рублей для бюджета

Кабмин России в срочном порядке пытается найти дополнительные доходы для федерального бюджета, страдающего от обвального падения нефтегазовых поступлений.

По данным Bloomberg, российские власти ищут 1,2 трлн руб, чтобы уменьшить дефицит казны. В Кремле не рассчитывают на успех мирных переговоров с Украиной, и власти полагают, что военные расходы в этом году могут превысить изначальные планы (12,9 трлн руб.). При этом доходы от нефти и газа могут оказаться существенно ниже ожиданий из-за падения продаж и неожиданно крепкого рубля.

В январе цена нефти Urals падала до $35 за баррель, а курс доллара держится ниже 80 руб. Как итог бюджет может недосчитаться каждого четвертого рубля нефтегазовых доходов (2,2 трлн руб.), отмечает агентство.

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве считают, что дефицит федерального бюджета России в 2026 года может быть таким же, как и в 2025-м, а может и превысить предыдущий показатель и составить до 2,7% ВВП (в 2025-м был 2,6%). Это произойдет, если бюджет недополучит 0,5-0,7% ВВП доходов по сравнению с текущим планом.