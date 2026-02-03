Телеведущий Соловьев призвал уничтожить спутники Starlink ядерным взрывом в космосе

В эфире своего шоу телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отключение российских военных от спутниковой сети Starlink, назвал Илона Маска врагом.

Он высказал предложение решить проблему "спутниковой группировки" американского миллионера с помощью подрыва ядерного заряда в космосе, назвав эти аппараты "законными целями" из-за их использования Украиной.

На замечание одного из гостей о неизбирательности такого взрыва, который выведет из строя и российские спутники, Соловьев согласился. Однако он добавил, что, учитывая технологическое отставание РФ в космической сфере, такой ущерб для страны был бы менее чувствительным, чем для противника.

Журналист указал, что для связи можно использовать почтовых голубей или "перекрикивание".

Ранее компания Илона Маска SpaceX приняла меры против несанкционированного использования Россией спутниковой связи Starlink.