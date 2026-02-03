Руководство завода ВПК в Ростове-на Дону обвинили в присвоении 2 млрд рублей

Следственный комитет России сообщил о направлении в суд уголовного дела в отношении руководства и собственников ООО "10-й подшипниковый завод".

Оно обвиняется в хищении более 2,2 млрд руб. при выполнении государственного оборонного заказа. С 2020 по 2024 год группа лиц, включая гендиректора, собственников и финансовых сотрудников завода, а также бывшего главу военного представительства Минобороны, организовала схему поставок подшипников для армии по искусственно завышенным ценам. Для сокрытия преступлений фальсифицировалась документация.

Помимо ущерба государству, действия обвиняемых нанесли вред 16 промышленным предприятиям. В рамках дела арестовано имущество на сумму свыше 5 млрд руб. Часть фигурантов, включая экс-военнослужащего, заключена под стражу, другие находятся под домашним арестом.

Ранее СКР заявил, что 20 сотрудников БФУ участвовали в коррупционной схеме на 35 млн руб.