03 Февраля 2026
Политика В России В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

МИД России пригрозил считать интервенцией размещение военных Запада на Украине

Размещение на Украине воинских подразделений Запада, военных объектов, складов и другой инфраструктуры будет неприемлемым для Москвы.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. В противном случае, это будет расцениваться как иностранная интервенция, угрожающая безопасности страны. В ведомстве указали, что эти "шаги" Киева учитываются при определении переговорной позиции РФ.

Ранее стало известно, что некоторые европейские страны хотят ввести свои войска. Однако это может произойти только при согласии США.

Теги: МИД России, Зпаад, Украина


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.01.2026 03:00 Мск Госдеп: Следующий раунд переговоров Россия и Украина проведут без США
Ранее 29.01.2026 01:41 Мск США и Европа достигли соглашения по гарантиям безопасности для Украины
Ранее 28.01.2026 08:34 Мск Киев: Будет два отдельных соглашения - с США и РФ

