МИД России пригрозил считать интервенцией размещение военных Запада на Украине

Размещение на Украине воинских подразделений Запада, военных объектов, складов и другой инфраструктуры будет неприемлемым для Москвы.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. В противном случае, это будет расцениваться как иностранная интервенция, угрожающая безопасности страны. В ведомстве указали, что эти "шаги" Киева учитываются при определении переговорной позиции РФ.

Ранее стало известно, что некоторые европейские страны хотят ввести свои войска. Однако это может произойти только при согласии США.