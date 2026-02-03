Глава ФИФА заявил о возможном снятии санкций с РФ

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил телеканалу Sky, что организация должна рассмотреть вопрос о снятии отстранения команд из России от международных турниров.

По его словам, решение должно быть как минимум на молодежном уровне. Отстранение россиян ничего не дало, это породило еще больше разочарования и ненависти. Инфантино считает, что возможность для российских девушек и мальчишек играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу.

Отмечается, что ФИФА нужно закрепить в своем уставе положение о том, что федерация больше никогда не должна запрещать ни одной стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация поддерживает позицию президента ФИФА о снятии запрета. Он считает, что под лидерством Инфантино мировой футбол найдет правильное решение.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев указал, что РПЛ приветствует возможность диалога на тему допуска российских команд, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что некоторые чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хотят возвращения российских команд в международные турниры.