Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался в его убийстве

Задержанный по подозрению в похищении пропавшего в Санкт-Петербурге 9-летнего мальчика 38-летний уроженец Луганской области признался в убийстве ребенка.

Для проверки показаний подозреваемого и поиска тела потерпевшего следственно-оперативная группа выехала на место его предполагаемого утопления в одном из водоемов региона, сообщает ТАСС.

После задержания в компьютере Петра Жилкина нашли эротический контент с несовершеннолетними — по предварительной информации, похищенный ребёнок мог шантажировать убийцу, они были знакомы друг с другом ранее, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее подозреваемый отказался давать показания. Он сослался на 51-ю статью Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников).