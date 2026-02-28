Более 200 человек погибли в результате атак США и Израиля на Иран

По меньшей мере 201 человек погиб, еще 747 пострадали в результате атак США и Израиля на Иран, сообщает Иранское общество Красного Полумесяца.

Уточняется, что удары нанесены по 24 провинциям Ирана, пишет ТАСС.

Тем временем, ЦАХАЛ объявил о новой волне воздушных ударов по Ирану. Они будут наноситься по ракетным пусковым установкам и системам ПВО. Также израильские военачальники заявили, что сегодняшний удар по Ирану стал самым масштабным в истории ВВС страны — в нем участвовали более 200 самолетов.