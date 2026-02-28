Обломки ракеты упали на территорию отеля в Дубае, начался пожар

На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали осколки ракеты. Как сообщили РИА Новости очевидцы, был слышен громкий взрыв, после чего начался пожар.

Mash пишет, что обломки иранской ракеты пробили крышу веранды возле входа в отель Fairmont The Palm. Огонь до сих пор не потушили. Со слов туристов, столб черного дыма поднялся на сотни метров, его видно из разных районов города. Десятки машин скорой помощи едут к отелю. В городе работает ПВО.

По информации Shot, в отеле Fairmont The Palm отдыхают в том числе и российские туристы. Отдыхающие рассказали телеграм-каналу, что паники нет, однако часть местных жителей ушла с улиц, чтобы не попасть под обстрел.

Всего в Дубае прогремело более 30 взрывов. Туристов и местных жителей просят в целях безопасности не выходить на улицы, но многие продолжают гулять и снимать на видео как работу ПВО, так и моменты ударов, отмечает Baza.

Тем временем, Иран объявил о начале новой волны атак по американским базам на Ближнем Востоке.