Игорь Седов: Благоустройстве общественных пространств в Астраханской области будет опираться на открытый диалог с жителями

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество Астраханская область
Фото: t.me/igorsedow

Игорь Седов: Благоустройстве общественных пространств в Астраханской области будет опираться на открытый диалог с жителями

На отчетно-программном форуме Единой России «Есть результат» были озвучены масштабные планы по развитию комфортной городской среды в Астраханской области. До 2030 года в регионе намерены привести в порядок не менее 285 общественных территорий – среди них парки, скверы, набережные и детские площадки.

«Наша партия выступает с четкими конкретными целями и инициативами. Все они ориентированы на развитие социальной сферы и поддержку семей с детьми, повышение качества жизни, уровня безопасности в регионе», – подчеркнул секретарь регионального отделения Единой России, губернатор Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

О достигнутых результатах и подходах к формированию комфортной городской среды рассказал Игорь Седов – председатель Городской Думы, региональный координатор партпроекта «Школа ЖКХ».

В рамках федеральной программы ФКГС и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году благоустроено 46 общественных территорий в 43 муниципальных образованиях, с 2021 года приведено в порядок 287 объектов, а на 2026 год запланированы работы ещё на 51 территории. За каждым объектом закреплен муниципальный депутат от Единой России.

За последние 5 лет по партийному проекту «Школа ЖКХ» проведено более 500 встреч с жителями, организовано свыше 200 совещаний с управляющими компаниями, внедрены современные инструменты взаимодействия — в т. ч. чаты в мессенджерах, где оперативно решают вопросы по 1100 многоквартирным домам.

(2026)|Фото: t.me/igorsedow

В завершение Игорь Седов подтвердил курс на продолжение открытого диалога: «Мы продолжим практику открытого диалога с населением и будем опираться на мнение граждан при принятии решений. Только объединив усилия, мы сможем добиться улучшения качества жизни в регионе».

Теги: игорь седов, благоустройство общественных пространств, открытый диалог


