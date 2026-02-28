Игорь Седов: Благоустройстве общественных пространств в Астраханской области будет опираться на открытый диалог с жителями

На отчетно-программном форуме Единой России «Есть результат» были озвучены масштабные планы по развитию комфортной городской среды в Астраханской области. До 2030 года в регионе намерены привести в порядок не менее 285 общественных территорий – среди них парки, скверы, набережные и детские площадки.

«Наша партия выступает с четкими конкретными целями и инициативами. Все они ориентированы на развитие социальной сферы и поддержку семей с детьми, повышение качества жизни, уровня безопасности в регионе», – подчеркнул секретарь регионального отделения Единой России, губернатор Игорь Бабушкин.

О достигнутых результатах и подходах к формированию комфортной городской среды рассказал Игорь Седов – председатель Городской Думы, региональный координатор партпроекта «Школа ЖКХ».

В рамках федеральной программы ФКГС и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году благоустроено 46 общественных территорий в 43 муниципальных образованиях, с 2021 года приведено в порядок 287 объектов, а на 2026 год запланированы работы ещё на 51 территории. За каждым объектом закреплен муниципальный депутат от Единой России.

За последние 5 лет по партийному проекту «Школа ЖКХ» проведено более 500 встреч с жителями, организовано свыше 200 совещаний с управляющими компаниями, внедрены современные инструменты взаимодействия — в т. ч. чаты в мессенджерах, где оперативно решают вопросы по 1100 многоквартирным домам.

В завершение Игорь Седов подтвердил курс на продолжение открытого диалога: «Мы продолжим практику открытого диалога с населением и будем опираться на мнение граждан при принятии решений. Только объединив усилия, мы сможем добиться улучшения качества жизни в регионе».