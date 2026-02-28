Mash: Российские туристы в Абу-Даби оказались в эпицентре работы систем ПВО

Российские туристы в отеле Rixos Marina в Абу-Даби оказались в эпицентре работы систем ПВО, сообщает Mash.

По словам россиян, они слышали несколько взрывов. Местные Telegram-каналы заявляют как минимум о двух сбитых воздушных целях над столицей ОАЭ.

Кроме того, по данным Mash, еще одну иранскую ракету сбили над популярным пятизвездочным курортом в Абу-Даби Al Raha Beach Resort & Spa, где также отдыхают российские туристы. Отель расположен в районе, который находится в 10–15 минутах езды от аэропорта Абу-Даби. Ранее там были слышны взрывы на фоне ракетных ударов Ирана.

По информации СМИ, один человек погиб в Абу-Даби после того, как ОАЭ перехватили иранские ракеты. Их обломки упали в жилом районе.

Также взрывы гремят в Дубае, при этом информация о том, что людей эвакуируют из башни Бурдж-Халифа, не подтвердилась.

В ОАЭ, по предварительным данным, сейчас могут находиться около 50 тысяч российских туристов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Утром 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по военным и административным объектам в Иране. Тегеран ответил ракетной атакой на американские военные базы в регионе. На этом фоне авиавласти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта закрыли воздушное пространство, ОАЭ ввели ограничение на его использование.