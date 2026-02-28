"Уральские авиалинии" корректируют маршрут полетов в ОАЭ

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" корректирует расписание в связи с событиями на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

В частности, из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах ОАЭ на 1 марта перенесены вылеты всех рейсов за 28 февраля, вылетающих по маршрутам: Сочи - Аль-Мактум; Москва - Аль-Мактум; Екатеринбург - Аль-Мактум.

Находящиеся сейчас на запасных аэродромах (Минеральные Воды и Ашхабад) воздушные суда, выполняющие рейсы по маршрутам U6-797 Москва - Аль-Мактум и U6-737 Екатеринбург - Аль-Мактум, вернутся в аэропорты вылетов: Домодедово и Кольцово соответственно.

В связи с закрытием воздушного пространства Ирана авиакомпания меняет маршруты полетов в ОАЭ в обход Ирана.

Уточняется, что на данный момент рейсы по маршрутам U6-797 Москва - Аль-Мактум и U6-737 Екатеринбург - Аль-Мактум произвели технические посадки в аэропортах Минеральные Воды и Ашхабад для дозаправки топливом и получения разрешений для продолжения полета в обход Ирана.

Перенесено время вылета рейса U6-7419/7420 Сочи - Аль-Мактум - Сочи на 18:30 (местное) в связи с получением разрешений обходных маршрутов.

Кроме того, перенесено время вылета рейсов по маршрутам: Аль-Мактум - Москва и Аль-Мактум - Екатеринбург.