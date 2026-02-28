Иран ударил по американским базам в регионе: страны Персидского залива закрыли небо

Иранские вооруженные силы наносят удары по американским базам в регионе, об этом сообщило телевидение Ирана.

Тегеран после сегодняшней атаки Израиля и США нанес удары по американским объектам в Катаре, Кувейте, Бахрейне, Иордании и ОАЭ.

В частности, по данным бахрейнского агентства BNA, Центр обслуживания Пятого флота США на Бахрейне подвергся ракетному обстрелу.

Кроме того, 9 канал Израиля сообщил об атаке на американский авианосец "Линкольн" в Аравийском море.

Все страны Персидского залива закрывают свое воздушное пространство. В Дубае идет эвакуация людей из здания Бурдж Халифа. По информации SHOT, в Абу-Даби следы взрывов были видны в небе в районе пятизвездочного отеля Rixos Marina.