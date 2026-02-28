Иран запустил десятки баллистических ракет в сторону Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю.

Как говорится в заявлении, Тегеран запустил ракеты и БПЛА в сторону Израиля в ответ на агрессию против Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

Угроза ракетных ударов объявлена на всей территории Израиля. В городах сработали сирены, ПВО Израиля сбивает первые иранские ракеты. Воздушное пространство над Ираном и Израилем закрыто.

Как сообщает иранское агентство Nour News, Иран запустил десятки баллистических ракет в сторону Израиля.