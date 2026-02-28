Обвиняемого в похищении девочки в Смоленске отправили под арест

Суд в Смоленске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в похищении девятилетней девочки.

Как сообщает РИА Новости, мужчина арестован до 25 апреля.

Девочка пропала 24 февраля. Утром она ушла выгуливать собаку и домой не вернулась. Позже стало известно, что ребенка нашли в квартире одного из домов вместе с мужчиной 1983 г.р. - местным жителем, который ранее был судим за хранение наркотиков в крупном размере. По данным СМИ, он прятал девочку у своей сожительницы. Женщина также задержана.