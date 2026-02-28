На вьетнамском острове Фукуок несколько россиян скончались от инфекций

На туристическом острове Фукуок во Вьетнаме из-за различных инфекций умерли несколько российских граждан. Об этом сообщил генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков.

"Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита, на острове Фукуок в декабре 2025 года", — сказал Садыков РИА Новости.

Роспотребнадзор направил запросы в Минздрав Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России.

В марте 2025 года в Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли сообщения о массовых заражениях россиян лихорадкой денге во Вьетнаме.